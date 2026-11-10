NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

WSFS Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die WSFS Financial-Anteile bei 39.40 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WSFS Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 253.807 WSFS Financial-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20’276.65 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 09.11.2026 auf 79.89 USD belief. Damit wäre die Investition 102.77 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete WSFS Financial eine Marktkapitalisierung von 3.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch