NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 06.10.2021 wurde das WSFS Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WSFS Financial-Anteile bei 53.46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.871 WSFS Financial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 144.67 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Papiers am 05.10.2026 auf 77.34 USD belief. Mit einer Performance von +44.67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 3.96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch