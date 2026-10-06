WSFS Financial Aktie 90230 / US9293281021
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in WSFS Financial-Aktien gewesen.
Am 06.10.2021 wurde das WSFS Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WSFS Financial-Anteile bei 53.46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.871 WSFS Financial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 144.67 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Papiers am 05.10.2026 auf 77.34 USD belief. Mit einer Performance von +44.67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 3.96 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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