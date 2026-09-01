NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit WSFS Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die WSFS Financial-Aktie an diesem Tag 40.88 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24.462 Anteilen. Die gehaltenen WSFS Financial-Papiere wären am 31.08.2026 1’894.57 USD wert, da der Schlussstand 77.45 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89.46 Prozent vermehrt.

Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 4.00 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch