WSFS Financial Aktie 90230 / US9293281021
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in WSFS Financial-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit WSFS Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die WSFS Financial-Aktie an diesem Tag 40.88 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24.462 Anteilen. Die gehaltenen WSFS Financial-Papiere wären am 31.08.2026 1’894.57 USD wert, da der Schlussstand 77.45 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89.46 Prozent vermehrt.
Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 4.00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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