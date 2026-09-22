NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Am 22.09.2025 wurde das WSFS Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das WSFS Financial-Papier bei 55.41 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 18.047 WSFS Financial-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’403.90 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Papiers am 21.09.2026 auf 77.79 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40.39 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich jüngst auf 4.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch