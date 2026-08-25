NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Am 25.08.2025 wurde die WSFS Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WSFS Financial-Anteile bei 57.38 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 1.743 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138.50 USD, da sich der Wert einer WSFS Financial-Aktie am 24.08.2026 auf 79.47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38.50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 4.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch