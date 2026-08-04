NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren WSFS Financial-Anteile an diesem Tag 43.17 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.316 WSFS Financial-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 188.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88.90 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 4.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch