NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Die WSFS Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die WSFS Financial-Aktie bei 35.21 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 28.401 WSFS Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen WSFS Financial-Aktien wären am 12.10.2026 2’154.79 USD wert, da der Schlussstand 75.87 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 115.48 Prozent gesteigert.

WSFS Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch