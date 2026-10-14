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World Acceptance Aktie 987152 / US9814191048

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World Acceptance-Performance 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem World Acceptance-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen World Acceptance-Einstiegs gewesen.

World Acceptance
141.86 CHF -2.58%
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Heute vor 10 Jahren wurde das World Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen World Acceptance-Anteile an diesem Tag bei 49.26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 203.004 World Acceptance-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 35’980.51 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Papiers am 13.10.2026 auf 177.24 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 259.81 Prozent zugenommen.

Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 815.42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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