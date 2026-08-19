NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit World Acceptance-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45.07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die World Acceptance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.219 World Acceptance-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 189.10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 419.57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +319.57 Prozent.

Der Börsenwert von World Acceptance belief sich jüngst auf 890.67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch