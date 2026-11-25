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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine World Acceptance-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden World Acceptance-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 113.05 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die World Acceptance-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88.456 World Acceptance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 135.40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’977.00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19.77 Prozent.
World Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 611.82 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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