Vor 3 Jahren wurden World Acceptance-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 113.05 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die World Acceptance-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88.456 World Acceptance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 135.40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’977.00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19.77 Prozent.

World Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 611.82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch