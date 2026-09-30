World Acceptance Aktie 987152 / US9814191048
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in World Acceptance eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem World Acceptance-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die World Acceptance-Aktie bei 127.06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.787 Anteilen. Die gehaltenen World Acceptance-Aktien wären am 29.09.2026 135.77 USD wert, da der Schlussstand 172.51 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 35.77 Prozent.
Insgesamt war World Acceptance zuletzt 799.67 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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