NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades World Acceptance-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die World Acceptance-Aktie bei 59.00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die World Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 1.695 World Acceptance-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 139.94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 237.19 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 137.19 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für World Acceptance eine Börsenbewertung in Höhe von 650.37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch