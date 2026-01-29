Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Woodward-Dividende 29.01.2026 16:36:20

NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Woodward-Anleger freuen

So viel Dividende trägt Woodward zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.

Woodward
245.71 CHF -2.13%
Kaufen Verkaufen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Woodward am 28.01.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1.12 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 12.00 Prozent gestiegen. Alles in allem schüttet Woodward 64.97 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 11.46 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging der Woodward-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 325.94 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Woodward-Aktie eine Dividendenrendite von 0.44 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0.58 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Woodward via NASDAQ 191.15 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 194.05 Prozent stärker zugenommen als der Woodward-Kurs.

Dividendenvorhersage von Woodward

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1.22 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0.37 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Woodward

Woodward ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 19.624 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Woodward weist aktuell ein KGV von 35.13 auf. 2025 setzte Woodward 3.567 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 7.19 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com,istock/kryczka

