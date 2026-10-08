Woodward Aktie 987099 / US9807451037
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|Rentabler Woodward-Einstieg?
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Woodward-Einstiegs gewesen.
Woodward-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 115.11 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Woodward-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 86.873 Woodward-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 324.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28’168.71 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 181.69 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Woodward belief sich zuletzt auf 19.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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