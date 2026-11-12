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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Woodward-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Woodward-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die Woodward-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Woodward-Anteile 63.51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Woodward-Papier investiert hätte, hätte er nun 15.746 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’330.66 USD, da sich der Wert eines Woodward-Anteils am 11.11.2026 auf 338.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 433.07 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 19.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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