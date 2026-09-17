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Woodward Aktie 987099 / US9807451037

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Profitabler Woodward-Einstieg? 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Woodward-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Woodward
260.79 CHF -2.54%
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Vor 10 Jahren wurde das Woodward-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 59.45 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Woodward-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 168.209 Woodward-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 318.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53’566.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 435.66 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Woodward belief sich zuletzt auf 18.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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