NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Woodward-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Woodward-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Woodward-Anteile 119.47 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 83.703 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’450.74 USD, da sich der Wert einer Woodward-Aktie am 28.10.2026 auf 304.06 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 154.51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 17.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch