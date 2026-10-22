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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Woodward-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Woodward-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Woodward-Aktie an diesem Tag bei 247.40 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Woodward-Aktie investiert hat, hat nun 4.042 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 325.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’314.27 USD wert. Mit einer Performance von +31.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Woodward wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19.06 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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