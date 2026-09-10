NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 5 Jahren eingebracht

Am 10.09.2021 wurde das Woodward-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 120.84 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Woodward-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.275 Woodward-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’794.27 USD, da sich der Wert einer Woodward-Aktie am 09.09.2026 auf 337.66 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 179.43 Prozent gleich.

Alle Woodward-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch