Woodward Aktie 987099 / US9807451037
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Woodward-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 10.09.2021 wurde das Woodward-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 120.84 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Woodward-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.275 Woodward-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’794.27 USD, da sich der Wert einer Woodward-Aktie am 09.09.2026 auf 337.66 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 179.43 Prozent gleich.
Alle Woodward-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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