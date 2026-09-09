NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wintrust Financial von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde die Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 74.46 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13.430 Wintrust Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’046.47 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Papiers am 08.09.2026 auf 152.38 USD belief. Das entspricht einem Plus von 104.65 Prozent.

Wintrust Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch