Wintrust Financial Aktie 522875 / US97650W1080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Wintrust Financial-Anlage?
|
09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wintrust Financial von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Wintrust Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurde die Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 74.46 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13.430 Wintrust Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’046.47 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Papiers am 08.09.2026 auf 152.38 USD belief. Das entspricht einem Plus von 104.65 Prozent.
Wintrust Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wintrust Financial Corp.
Analysen zu Wintrust Financial Corp.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.