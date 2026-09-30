Wintrust Financial Aktie 522875 / US97650W1080
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wintrust Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Wintrust Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 30.09.2023 wurden Wintrust Financial-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 75.50 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Wintrust Financial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.245 Wintrust Financial-Aktien. Die gehaltenen Wintrust Financial-Aktien wären am 29.09.2026 1’900.53 USD wert, da der Schlussstand 143.49 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 90.05 Prozent.
Am Markt war Wintrust Financial jüngst 9.72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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