NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wintrust Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wintrust Financial-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Wintrust Financial-Aktie bei 84.48 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Wintrust Financial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 118.371 Wintrust Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Wintrust Financial-Papiers auf 162.97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’290.96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 92.91 Prozent vermehrt.

Wintrust Financial war somit zuletzt am Markt 10.91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch