NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Wintrust Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Wintrust Financial-Papier an diesem Tag 133.01 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.752 Wintrust Financial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 144.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108.79 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 108.79 USD, was einer positiven Performance von 8.79 Prozent entspricht.

Insgesamt war Wintrust Financial zuletzt 9.90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch