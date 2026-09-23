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Wintrust Financial Aktie 522875 / US97650W1080

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Lukrative Wintrust Financial-Anlage? 23.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Wintrust Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Wintrust Financial
119.44 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Wintrust Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Wintrust Financial-Papier an diesem Tag 133.01 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.752 Wintrust Financial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 144.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108.79 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 108.79 USD, was einer positiven Performance von 8.79 Prozent entspricht.

Insgesamt war Wintrust Financial zuletzt 9.90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

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Short 14’789.97 13.82 S1BSHU
Short 15’370.75 8.78 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’924.00 23.09.2026 17:18:38
Long 13’394.90 19.93 SJBMDU
Long 13’081.97 13.88 S2B8UU
Long 12’502.51 8.83 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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