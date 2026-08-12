NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Wintrust Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Wintrust Financial-Anteile an diesem Tag 75.23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.329 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie auf 162.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215.47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 115.47 Prozent vermehrt.

Wintrust Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch