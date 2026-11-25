Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Wintrust Financial-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 84.50 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.183 Wintrust Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Wintrust Financial-Papiers auf 149.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176.56 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 76.56 Prozent vermehrt.

Der Wintrust Financial-Wert an der Börse wurde auf 9.99 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch