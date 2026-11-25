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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Wintrust Financial-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Wintrust Financial-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 84.50 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.183 Wintrust Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Wintrust Financial-Papiers auf 149.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176.56 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 76.56 Prozent vermehrt.
Der Wintrust Financial-Wert an der Börse wurde auf 9.99 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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