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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Westamerica Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 10 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Westamerica Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 59.85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Westamerica Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.671 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Westamerica Bancorp-Aktie auf 58.30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97.41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2.59 Prozent.
Der Börsenwert von Westamerica Bancorp belief sich zuletzt auf 1.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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