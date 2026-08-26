NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Westamerica Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Westamerica Bancorp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49.87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.005 Westamerica Bancorp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 116.14 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Anteils am 25.08.2026 auf 57.92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.14 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Westamerica Bancorp einen Börsenwert von 1.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch