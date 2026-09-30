Westamerica Bancorp Aktie 985057 / US9570901036
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|Lukratives Westamerica Bancorp-Investment?
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Westamerica Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Westamerica Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49.99 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 200.040 Westamerica Bancorp-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’676.34 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Papiers am 29.09.2026 auf 58.37 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16.76 Prozent.
Westamerica Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.37 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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