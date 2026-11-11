NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Westamerica Bancorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 57.88 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 172.771 Westamerica Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 59.85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’340.36 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 3.40 Prozent gleich.

Westamerica Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch