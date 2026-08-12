NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 12.08.2023 wurden Westamerica Bancorp-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 48.24 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Westamerica Bancorp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.730 Westamerica Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 58.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’219.73 USD wert. Mit einer Performance von +21.97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Westamerica Bancorp zuletzt 1.35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch