Werner Enterprises Aktie 985014 / US9507551086
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|Werner Enterprises-Investition im Blick
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Werner Enterprises von vor 5 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Werner Enterprises-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Werner Enterprises-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Werner Enterprises-Papiers betrug an diesem Tag 43.84 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 2.281 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 32.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74.84 USD wert. Damit wäre die Investition um 25.16 Prozent gesunken.
Am Markt war Werner Enterprises jüngst 2.04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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