Werner Enterprises Aktie 985014 / US9507551086
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Werner Enterprises von vor 5 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Werner Enterprises-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Werner Enterprises-Papier bei 47.06 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 212.495 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Werner Enterprises-Papiers auf 39.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’461.54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.38 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Werner Enterprises eine Börsenbewertung in Höhe von 2.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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