Werner Enterprises Aktie 985014 / US9507551086
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Werner Enterprises eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Werner Enterprises-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45.71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.188 Werner Enterprises-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Werner Enterprises-Aktie auf 38.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83.81 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16.19 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Werner Enterprises betrug jüngst 2.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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