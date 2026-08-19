Werner Enterprises Aktie 985014 / US9507551086
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Werner Enterprises von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Werner Enterprises-Anteile bei 23.91 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Werner Enterprises-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 418.235 Werner Enterprises-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’072.77 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Anteils am 18.08.2026 auf 38.43 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 60.73 Prozent.
Jüngst verzeichnete Werner Enterprises eine Marktkapitalisierung von 2.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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