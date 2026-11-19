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|WD-40-Investition im Blick
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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WD-40-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der WD-40-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die WD-40-Anteile bei 230.31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.434 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 96.40 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 18.11.2026 auf 222.03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3.60 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für WD-40 eine Börsenbewertung in Höhe von 2.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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