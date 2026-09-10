NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor einem Jahr verloren

Am 10.09.2025 wurden WD-40-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 210.50 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, befänden sich nun 47.506 WD-40-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’493.59 USD, da sich der Wert eines WD-40-Papiers am 09.09.2026 auf 199.84 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5.06 Prozent eingebüsst.

WD-40 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch