NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem WD-40-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 112.43 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 88.944 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’964.07 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 30.09.2026 auf 201.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79.64 Prozent erhöht.

WD-40 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch