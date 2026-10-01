WD-40 Aktie 984722 / US9292361071
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in WD-40 eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem WD-40-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 112.43 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 88.944 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’964.07 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 30.09.2026 auf 201.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79.64 Prozent erhöht.
WD-40 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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