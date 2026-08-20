WD-40 Aktie 984722 / US9292361071
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WD-40 von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WD-40-Aktie Anlegern gebracht.
Das WD-40-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 214.61 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, befänden sich nun 46.596 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’401.66 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 19.08.2026 auf 223.23 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +4.02 Prozent.
Alle WD-40-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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