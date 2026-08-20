NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WD-40 von vor 3 Jahren abgeworfen

Das WD-40-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 214.61 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, befänden sich nun 46.596 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’401.66 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 19.08.2026 auf 223.23 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +4.02 Prozent.

Alle WD-40-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch