NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades WD-40-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das WD-40-Papier bei 120.34 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die WD-40-Aktie investierten, hätten nun 8.310 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (212.08 USD), wäre das Investment nun 1’762.34 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76.23 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für WD-40 eine Börsenbewertung in Höhe von 2.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch