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|WD-40-Investmentbeispiel
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WD-40-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem WD-40-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die WD-40-Anteile bei 111.15 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die WD-40-Aktie investiert hat, hat nun 8.997 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’045.88 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 25.11.2026 auf 227.40 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 104.59 Prozent vermehrt.
WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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