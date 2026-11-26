Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem WD-40-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die WD-40-Anteile bei 111.15 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die WD-40-Aktie investiert hat, hat nun 8.997 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’045.88 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 25.11.2026 auf 227.40 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 104.59 Prozent vermehrt.

WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.01 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch