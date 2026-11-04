NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Washington Federal-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35.64 USD. Bei einem Washington Federal-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 280.584 Washington Federal-Aktien. Die gehaltenen Washington Federal-Papiere wären am 03.11.2026 8’352.97 USD wert, da der Schlussstand 29.77 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 16.47 Prozent.

Insgesamt war Washington Federal zuletzt 2.25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch