Vor 1 Jahr wurde das Washington Federal-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30.68 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Washington Federal-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.595 Washington Federal-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 921.12 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Anteils am 17.11.2026 auf 28.26 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 921.12 USD, was einer negativen Performance von 7.89 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Washington Federal eine Börsenbewertung in Höhe von 2.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch