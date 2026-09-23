NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Washington Federal von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Washington Federal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Washington Federal-Papier bei 30.94 USD. Bei einem Washington Federal-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 323.206 Washington Federal-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Washington Federal-Papiers auf 31.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’184.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.84 Prozent vermehrt.

Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2.38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch