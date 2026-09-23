Washington Federal Aktie 343646 / US9388241096
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Washington Federal von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Washington Federal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Washington Federal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Washington Federal-Papier bei 30.94 USD. Bei einem Washington Federal-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 323.206 Washington Federal-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Washington Federal-Papiers auf 31.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’184.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.84 Prozent vermehrt.
Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2.38 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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