NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Washington Federal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 16.09.2016 wurde das Washington Federal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26.09 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38.329 Anteilen. Die gehaltenen Washington Federal-Papiere wären am 15.09.2026 1’265.24 USD wert, da der Schlussstand 33.01 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26.52 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Washington Federal bezifferte sich zuletzt auf 2.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch