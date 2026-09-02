NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Washington Federal von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Washington Federal-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Washington Federal-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27.99 USD. Bei einem Washington Federal-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 357.270 Washington Federal-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (35.38 USD), wäre das Investment nun 12’640.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26.40 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Washington Federal belief sich jüngst auf 2.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch