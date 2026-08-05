NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Washington Federal-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Washington Federal-Anteile 31.01 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Washington Federal-Papier investiert hätte, befänden sich nun 32.248 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 1’214.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37.67 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21.48 Prozent gesteigert.

Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2.76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch