Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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05.10.2026 10:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Volvo (B)-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STO Handel mit dem Volvo (B)-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 97.80 SEK. Bei einer 10’000-SEK-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 102.249 Volvo (B)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (314.80 SEK), wäre das Investment nun 32’188.14 SEK wert. Das entspricht einem Plus von 221.88 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Volvo (B) eine Börsenbewertung in Höhe von 639.46 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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