NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (A)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Volvo (A)-Anteilen an der Börse STO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Volvo (A)-Papier bei 97.30 SEK. Wenn ein Anleger damals 100 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.028 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 334.43 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 325.40 SEK belief. Damit hätte sich das Investment um 234.43 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Volvo (A) zuletzt 661.51 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch