NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STO Handel mit Volvo (A)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 226.80 SEK. Bei einer 1’000-SEK-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.409 Volvo (A)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers auf 340.80 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’502.65 SEK wert. Das entspricht einem Zuwachs um 50.26 Prozent.

Insgesamt war Volvo (A) zuletzt 693.32 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch