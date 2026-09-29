NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient

Am 29.09.2023 wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vertex Pharmaceuticals-Aktie bei 347.74 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.757 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Vertex Pharmaceuticals-Papiers auf 527.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’174.27 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51.74 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 133.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch