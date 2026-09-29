Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 29.09.2023 wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vertex Pharmaceuticals-Aktie bei 347.74 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.757 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Vertex Pharmaceuticals-Papiers auf 527.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’174.27 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51.74 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 133.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!